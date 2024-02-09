Клірику УПЦ МП, який організовував провокації у Києво-Печерській лаврі, повідомили про підозру

Служба безпеки України повідомила, що задокументувала підривну діяльність ієродиякона УПЦ МП, який діяв на користь країни-агресора. Про це повідомила пресслужба СБУ.
У спецслужбі зазначають, що фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року. Під виглядом «акцій протесту» клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві.
«Для цього він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, який підозрюється у державній зраді.
Зокрема, як з’ясувало розслідування, ворожий пропагандист «інструктував» ієродиякона щодо запису та поширення провокативних відео штучних заворушень біля Лаври.
Відзняті стріми одразу підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси для поширення викривленої інформації про внутрішню обстановку в Україні, зокрема для міжнародної аудиторії», - сказано у повідомленні.
Крім того, у листуваннях з вірянами клірик виправдовував збройну агресію рф проти України та вихваляв вище військово-політичне керівництво росії. При цьому фігурант регулярно намагався дискредитувати Сили оборони, у тому числі захисників Маріуполя.
Ініційована СБУ судова експертиза підтвердила факти його підривної діяльності.
Під час обшуків за місцем перебування клірика виявили комп’ютерну техніку, більше десяти мобільних телефонів і майже 300 сім-карток із доказами злочинних дій.
На підставі одержаних матеріалів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне увязнення.
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