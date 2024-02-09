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Затверджено графік іспитів для вступу до магістратури у 2024 році: оприлюднено дати

19:35, 9 лютого 2024
Основна сесія вступних іспитів до магістратури відбуватиметься з 24 червня по 15 липня 2024 року.
Затверджено графік іспитів для вступу до магістратури у 2024 році: оприлюднено дати
Джерело фото: JESHOOTS.COM / Unsplash
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Український центр оцінювання якості освіти повідомив про оприлюднення календарного плану організації та проведення у 2024 році вступних іспитів до магістратури.

Так, відповідно до календарного плану, вступні випробування проходитимуть у дві сесії:

  • основна сесія: 24 червня — 15 липня;
  • додаткова сесія: 31 липня — 14 серпня.

Наказом також передбачено два періоди реєстрації осіб, які бажають узяти участь у іспитах, —  основний та додатковий.

Основний етап реєстрації триватиме із 7 до 29 травня включно. Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти. Зареєстровані учасники отримають екзаменаційні листки, у яких буде зазначено дані для здійснення входу на інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури». У додатковий період (17–21 червня) матимуть змогу зареєструватися для проходження іспитів ті особи, які не змогли цього зробити під час основного періоду реєстрації.

До 17 червня учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування, а до 26 липня – учасники додаткової сесії.

Інформацію про результати основної сесії за шкалою 100–200 балів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 20 липня, додаткової – до 20 серпня.

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