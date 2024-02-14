Республіканці обговорили з Трампом план виділення $95 млрд в кредит Україні

Не всі республіканці підтримали ідею експрезидента щодо позики Україні.

Джерело фото: dw

Сенатори від Республіканської партії повідомили, що провели розмови з колишнім президентом США Дональдом Трампом щодо його пропозиції надати Україні допомогу у вигляді позики з певними умовами, що відбулося безпосередньо перед прийняттям двопартійного пакету іноземної допомоги на суму 95 мільярдів доларів, повідомляє The Hill.

Республіканці стверджують, що обговорювали цю ідею з Трампом під час телефонної розмови в понеділок. «Нас була група, і ми люб’язно обговорювали, щоб зрозуміти, що він думає, і чи він серйозно ставився до цього, бо якщо так, то потрібно з’ясувати, як накраще це зробити», — сказав сенатор Маркуейн Маллін, додаючи: «І це була справді чудова розмова».

За словами сенатора Кевіна Крамера, він також обговорив цю ідею з Трампом під час групового дзвінка з декількома членами. Він запропонував розглянути можливість заморожування російських активів та зробити їх доступними для американських платників податків для надання допомоги Україні.

«Я маю на увазі, чому б Україні, яка багата на корисні копалини речами, які потрібні нам як вільній країні, або якщо на те пішло, не заморозити російські активи, які у нас є, чому б нам не зробити ці речі доступними для американських платників податків щоб відновити щедрість», – сказав Крамер.

Проте не всі республіканці підтримали ідею експрезидента.

«У випадку з Україною, наприклад, вони не зможуть заплатити. Їхня економіка зруйнована. Це фіговий листок. Але якщо він хоче фіговий листок, і якщо він потрапить до Палати представників, то я краще отримаю його, ніж нічого», – сказав сенатор Мітт Ромні.

У лавах Демократичної партії розкритикували пропозицію Трампа.

«Трамп – не президент Сполучених Штатів. У нього були жахливі ідеї, коли він був президентом Сполучених Штатів. Зараз його ідеї ще гірші, і той факт, що мої колеги-республіканці все ще дозволяють йому смикати себе за ниточки, є трагічним», – сказав сенатор Кріс Мерфі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.