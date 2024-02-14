Республиканцы обсудили с Трампом план выделения $95 млрд в кредит Украине

Не все республиканцы поддержали идею экс-президента по займу Украине.

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Сенаторы от Республиканской партии сообщили, что провели разговоры с бывшим президентом США Дональдом Трампом относительно его предложения предоставить Украине помощь в виде займа с определенными условиями, что произошло непосредственно перед принятием двухпартийного пакета иностранной помощи на сумму 95 миллиардов долларов, сообщает The Hill.

Республиканцы утверждают, что обсуждали эту идею с Трампом во время телефонного разговора в понедельник. "Нас была группа, и мы любезно обсуждали, чтобы понять, что он думает, и серьезно ли он относился к этому, потому что если да, то нужно выяснить, как лучше это сделать", - сказал сенатор Маркуэйн Маллин, добавляя: "И это был действительно замечательный разговор".

По словам сенатора Кевина Крамера, он также обсудил эту идею с Трампом во время группового звонка с несколькими членами. Он предложил рассмотреть возможность замораживания российских активов и сделать их доступными для американских налогоплательщиков для оказания помощи Украине.

"Я имею в виду, почему бы Украине, которая богата полезными ископаемыми вещами, которые нужны нам как свободной стране, или если на то пошло, не заморозить российские активы, которые у нас есть, почему бы нам не сделать эти вещи доступными для американских налогоплательщиков чтобы восстановить щедрость", - сказал Крамер.

Однако не все республиканцы поддержали идею экс-президента.

"В случае с Украиной, например, они не смогут заплатить. Их экономика разрушена. Это фиговый листок. Но если он хочет фиговый листок, и если он попадет в Палату представителей, то я лучше получу его, чем ничего", - сказал сенатор Митт Ромни.

В рядах Демократической партии раскритиковали предложение Трампа.

"Трамп - не президент Соединенных Штатов. У него были ужасные идеи, когда он был президентом Соединенных Штатов. Сейчас его идеи еще хуже, и тот факт, что мои коллеги-республиканцы все еще позволяют ему дергать себя за ниточки, является трагическим", - сказал сенатор Крис Мерфи.

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