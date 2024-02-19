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В Італії жінка інсценувала 17 вагітностей, щоб отримати допомогу у розмірі 110 000 євро

18:27, 19 лютого 2024
Італійка зареєструвала вкрадені медичні довідки підробленими підписами і змогла отримати близько 110 000 євро у вигляді допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також роки декретної відпустки від різних роботодавців.
В Італії жінка інсценувала 17 вагітностей, щоб отримати допомогу у розмірі 110 000 євро
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В Італії жінку звинувачують в інсценуванні не менше 17 вагітностей – 12 викиднів та 5 фальшивих – щоб отримати допомогу у розмірі 110 000 євро. Про це повідомляє Oddity Central.

У 50-річної Барбари Іоеле за останні 24 роки була незвичайна кількість вагітностей, що призвело до багаторічної відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та виплат державної допомоги.

Згідно з документами, наданими жінкою, вона мала 17 вагітностей, 12 з яких обірвалися. Інші п'ять нібито призвели до народження здорових немовлят на ім'я Бенедетта, Анжеліка, Абрамо, Летиція та Ісмаель. Втім, немає жодних записів про те, що вони колись були зареєстровані, і ніхто їх ніколи не бачив.

Барбара "народила" свою молодшу дитину в грудні минулого року, але тепер влада стверджує, що на пізніх термінах "вагітності" вона перебувала під наглядом, і у них є докази того, що вона ніколи не була при надії. Вони також звинувачують її в тому, що вона інсценувала всі 17 заявлених вагітностей, щоб отримати грошову допомогу та відпроситися з роботи.

Справа нещодавно потрапила до заголовків національних новин Італії, і не дарма. Прокурори стверджують, що її ретельно продумане шахрайство за останні два десятиліття містило крадіжку свідоцтв про народження з римської клініки та інших підроблених документів, а також підписів лікарів, подушок, що імітують вагітний живіт, та відрепетирувану прогулянку, щоб мати вагітний вигляд.

Щоб заявити про всі свої вагітності, Барбара зареєструвала вкрадені медичні довідки підробленими підписами і змогла отримати близько 110 000 євро у вигляді допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також роки декретної відпустки від різних роботодавців. Неймовірно, але ніхто нічого не підозрював, враховуючи, що вона, як повідомляється, робила це від 2000 року, але її успіх закінчився минулого року, коли трудова поліція почала стежити за її останньою вагітністю, збираючи докази того, що вона насправді не була вагітна. Це започаткувало розслідування її попередніх вагітностей.

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