В Италии женщина инсценировала 17 беременностей, чтобы получить пособие в размере 110 000 евро

Итальянка зарегистрировала украденные медицинские справки поддельными подписями и смогла получить около 110 000 евро в виде пособия по беременности и родам, а также годы декретного отпуска от разных работодателей.

В Италии женщину обвиняют в инсценировании не менее 17 беременностей – 12 выкидышей и 5 фальшивых – чтобы получить помощь в размере 110 000 евро. Об этом сообщает Oddity Central.

У 50-летней Барбары Иоэле за последние 24 года было необычное количество беременностей, что привело к многолетнему отпуску в связи с беременностью и родами и выплатам государственной помощи.

Согласно документам, предоставленным женщиной, она имела 17 беременностей, 12 из которых оборвались. Остальные пять якобы привели к рождению здоровых младенцев по имени Бенедетта, Анжелика, Абрамо, Летиция и Исмаэль. Впрочем, нет никаких записей о том, что они когда-то были зарегистрированы и никто их никогда не видел.

Барбара "родила" своего младшего ребенка в декабре прошлого года, но теперь власти утверждают, что на поздних терминах "беременности" они находились под наблюдением, и у них есть доказательства того, что она никогда не была в надежде. Они обвиняют ее в том, что она инсценировала все 17 заявленных беременностей, чтобы получить денежную помощь и отпроситься с работы.

Дело недавно попало в заголовки национальных новостей Италии, и не зря. Прокуроры утверждают, что ее тщательно продуманное мошенничество за последние два десятилетия содержало кражу свидетельств о рождении из римской клиники и других поддельных документов, а также подписей врачей, подушек, имитирующих беременный живот, и отрепетированную прогулку, чтобы выглядеть беременно.

Чтобы заявить обо всех своих беременностях, Барбара зарегистрировала украденные медицинские справки поддельными подписями и смогла получить около 110 000 евро в виде пособия по беременности и родам, а также годы декретного отпуска от разных работодателей. Невероятно, но никто ничего не подозревал, учитывая, что она, как сообщается, делала это с 2000 года, но ее успех закончился в прошлом году, когда трудовая полиция начала следить за ее последней беременностью, собирая доказательства того, что она действительно не была беременна. Это начало расследование ее предыдущих беременностей.

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