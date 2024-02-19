«Нидерланды стали сельским дурачком Европы»: Вилдерс раскритиковал украинских беженцев

Победитель выборов в Нидерландах раскритиковал цели приезда украинских беженцев.

Источник фото: ТСН.ua

Украинцы выбирают Нидерланды не только из-за того, чтобы избежать войны, но и из-за возможности получить бесплатное жилье, медицинское обслуживание и найти работу, - заявил победитель выборов в Нидерландах Герт Вилдерс.

«Украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС - не из-за войны, а из-за бесплатного жилья, бесплатного здравоохранения и наших рабочих мест», - отметил он в своем твите.

Вилдерс также выразил обеспокоенность, называя такую ситуацию «Нидерланды снова стали сельским дурачком Европы».

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