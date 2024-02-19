«Нідерланди стали сільським дурником Європи»: Вілдерс розкритикував українських біженців

Переможець виборів у Нідерландах розкритикував цілі приїзду українських біженців.

Джерело фото: ТСН.ua

Українці обирають Нідерланди не тільки через те, щоб уникнути війни, але й через можливість отримати безкоштовне житло, медичне обслуговування та знайти роботу, – заявив переможець виборів у Нідерландах Герт Вілдерс.

«Українці стікаються до Нідерландів з усього ЄС - не через війну, а через безкоштовне житло, безкоштовну охорону здоров'я та наші робочі місця», - зазначив він у своєму твіті.

Вілдерс також висловив занепокоєння, називаючи таку ситуацію «Нідерланди знову стали сільським дурником Європи».

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