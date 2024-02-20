Угорщина оштрафувала опозицію Орбана на близько $1,4 млн

Угорщина оштрафувала шість опозиційних партій за незаконне фінансування перед виборами до Європарламенту.

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Угорщина оштрафувала шість опозиційних партій за звинуваченнями у незаконному фінансуванні перед очікуваними виборами до Європейського парламенту та місцевих органів влади. За даними Bloomberg, Державна аудиторська служба Угорщини наклала штраф на опозиційні партії на загальну суму понад 520 мільйонів форинтів (близько 1,4 мільйона доларів).

Це останній етап у серії заходів, спрямованих на послаблення опозиції в Угорщині, де правляча партія Фідес під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана перебуває при владі. Порушення норм демократії та верховенства права принесло Угорщині санкції з боку Європейського Союзу, у тому числі призупинення фінансування.

Штраф складає майже половину державного фінансування окремих опозиційних партій, які вже стикаються з податковим розслідуванням. Це важкі часи для опозиції, яка бореться проти сильної пропагандистської машини правлячої партії, підтриманої щедрими державними витратами.

Влада Угорщини, зокрема Орбан, звинувачує опозицію у незаконному отриманні коштів з-за кордону. Створення нового агентства для збору інформації є лише одним із заходів у рамках цієї кампанії. Однак опозиційна Соціалістична партія планує оскаржити рішення Державної аудиторської служби в суді, називаючи його політично мотивованим і спрямованим на придушення опозиції перед виборами.

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