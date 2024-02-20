Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Працівники НАЗК та детективи НАБУ: стало відомо, хто вийшов у фінал конкурсу на голову НАЗК

Серед тих, хто увійшов до 10-ки фіналістів у конкурсі на голову НАЗК – екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, детективи НАБУ Олександр Скомаров і Віктор Павлущик.

Рапорт працівника поліції не може слугувати однозначним доказом винуватості водія у порушенні ПДР, - Верховний Суд

Суди дослідили відеозапис з нагрудної камери патрульного поліцейського, який не містив відомостей про здійснення адміністративного правопорушення водієм.

Керівник управління НАЗК, екс-нардеп Андрій Тетерук пояснив, як купив земельні ділянки у Вишгородському районі по 76 тисяч грн у 2022 році, та чому вони не відобразилися у декларації

За словами кандидата на голову НАЗК Андрія Тетерука, ціни на землю у Хотянівці Вишгородського району значно нижчі, ніж в інших районах Київської області, а у декларації ділянки не відобразилися «через технічну проблему».

Для того, щоб «справи Майдану» ефективно розглядалися в судах, необхідні зміни до процесуального законодавства – Офіс Генпрокурора

В Офісі Генпрокурора вважають, що суди мають визначати пріоритетність у розгляді справ.

Мобілізований прокурор САП Сергій Степанян під час конкурсу на голову НАЗК зазначив, що у нього немає «машини часу», щоб пояснити доходи матері у 90-х роках

Сергій Степанян зазначив, що об’єктивно важко пояснити певні доходи від підприємництва родини, які були набуті 20-30 років тому.

  1. У світі

Угорщина оштрафувала опозицію Орбана на близько $1,4 млн

19:18, 20 лютого 2024
Угорщина оштрафувала шість опозиційних партій за незаконне фінансування перед виборами до Європарламенту.
Угорщина оштрафувала опозицію Орбана на близько $1,4 млн
Джерело фото: babel
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Угорщина оштрафувала шість опозиційних партій за звинуваченнями у незаконному фінансуванні перед очікуваними виборами до Європейського парламенту та місцевих органів влади. За даними Bloomberg, Державна аудиторська служба Угорщини наклала штраф на опозиційні партії на загальну суму понад 520 мільйонів форинтів (близько 1,4 мільйона доларів).

Це останній етап у серії заходів, спрямованих на послаблення опозиції в Угорщині, де правляча партія Фідес під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана перебуває при владі. Порушення норм демократії та верховенства права принесло Угорщині санкції з боку Європейського Союзу, у тому числі призупинення фінансування.

Штраф складає майже половину державного фінансування окремих опозиційних партій, які вже стикаються з податковим розслідуванням. Це важкі часи для опозиції, яка бореться проти сильної пропагандистської машини правлячої партії, підтриманої щедрими державними витратами.

Влада Угорщини, зокрема Орбан, звинувачує опозицію у незаконному отриманні коштів з-за кордону. Створення нового агентства для збору інформації є лише одним із заходів у рамках цієї кампанії. Однак опозиційна Соціалістична партія планує оскаржити рішення Державної аудиторської служби в суді, називаючи його політично мотивованим і спрямованим на придушення опозиції перед виборами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Бойко
    Олександр Бойко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Володимир Яризько
    Володимир Яризько
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ганна Лебедєва
    Ганна Лебедєва
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду