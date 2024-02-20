Венгрия оштрафовала оппозицию Орбана на около $1,4 млн

Венгрия оштрафовала шесть оппозиционных партий за незаконное финансирование перед выборами в Европарламент.

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Венгрия оштрафовала шесть оппозиционных партий по обвинениям в незаконном финансировании перед ожидаемыми выборами в Европейский парламент и местные органы власти. По данным Bloomberg, Государственная аудиторская служба Венгрии наложила штраф на оппозиционные партии на общую сумму более 520 миллионов форинтов (около 1,4 миллиона долларов).

Это последний этап в серии мер, направленных на ослабление оппозиции в Венгрии, где правящая партия Фидес под руководством премьер-министра Виктора Орбана находится у власти. Нарушение норм демократии и верховенства права принесло Венгрии санкции со стороны Европейского Союза, в том числе приостановление финансирования.

Штраф составляет почти половину государственного финансирования отдельных оппозиционных партий, которые уже сталкиваются с налоговым расследованием. Это трудные времена для оппозиции, которая борется против сильной пропагандистской машины правящей партии, поддержанной щедрыми государственными расходами.

Власти Венгрии, в частности Орбан, обвиняют оппозицию в незаконном получении средств из-за рубежа. Создание нового агентства для сбора информации является лишь одной из мер в рамках этой кампании. Однако оппозиционная Социалистическая партия планирует обжаловать решение Государственной аудиторской службы в суде, называя его политически мотивированным и направленным на подавление оппозиции перед выборами.

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