Угроза мошенничества с использованием искусственного интеллекта: Tinder усиливает верификацию пользователей

Теперь для верификации потребуются водительские права или паспорт и самостоятельно записанное видео.

Популярное приложение для знакомств Tinder ужесточает правила верификации в США, Великобритании, Бразилии и Мексике, опасаясь мошенничества из-за быстрого развития искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg.

Функцию уже тестируют в Австралии и Новой Зеландии.

Теперь для верификации потребуются водительские права или паспорт и самостоятельно записанное видео. В компании объясняют эти меры безопасности увеличением количества случаев мошенничества с использованием искусственного интеллекта и преступлений на свиданиях.

Проверьте дату рождения и соответствие лица на видеоселфе фотографиям в профиле и удостоверении. После того, как пользователь отправит информацию, в течение двух минут получит одобрение. Если верификация будет успешной, в профиле появится синяя галочка.

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