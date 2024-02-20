Какие требования к работе и охране труда сторожей: разъяснение

К работе сторожей и охранников следует привлекать совершеннолетних лиц, прошедших медицинское освидетельствование и не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья, прошли инструктажи, соответствующее обучение и проверку знаний по охране труда.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области разъяснило, какие требования к работе и охране труда сторожей.

Так, исполнение обязанностей и задач сторожа часто связано с травмоопасными рисками, особенно в осенне-зимний период. Именно в это время увеличивается количество несчастных случаев, иногда даже со смертельным исходом, с работниками, которые осуществляют охрану объектов. В основном это происходит во время вечерних и ночных дежурств и в выходные дни.

Основными причинами травмирования или гибели сторожей и охранников:

падение на территории предприятий при обходе и осмотре объектов;

нарушение ими трудовой и производственной дисциплины, требований по охране труда, что обусловлено употреблением спиртных напитков в рабочее время и на рабочем месте;

неосторожное обращение с огнем;

использование самодельных электрических устройств с открытой спиралью, наличие оголенных проводов, отсутствие замков на электрощитах, неисправность электророзеток и подключение светильников;

травмирование в результате противоправных действий других лиц;

ухудшение состояния здоровья.

Учитывая это, к работе сторожей и охранников следует привлекать совершеннолетних лиц, прошедших медицинское освидетельствование и не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья, прошли инструктажи, соответствующее обучение и проверку знаний по охране труда.

Для организации безопасной работы сторожей, недопущения травм работодателю следует создать безопасные условия труда, а именно:

провести соответствующие инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с учетом особенностей работы в зимний период;

провести обучение и проверку знаний по охране труда и безопасному выполнению работ, обучение действиям при обнаружении пожара, правилам пользования первичными средствами пожаротушения и способам тушения пожаров, действиям в других аварийных ситуациях, оказанию первой домедицинской помощи;

разработать и утвердить безопасные маршруты движения сторожей по территории предприятия;

пешеходные дорожки своевременно убирать от снега и льда, а также своевременно посыпать специальной смесью для предотвращения падения и травмирования работников при осмотре территории;

обеспечить работника зимней спецодеждой и спецобувью на нескользкой подошве;

организовать безопасное отопление служебного помещения сторожа, запретить использование самодельных электрических нагревательных приборов, обеспечить первичными средствами пожаротушения;

обеспечить служебное помещение сторожа стационарным телефоном и перечнем телефонных номеров руководителей предприятия и аварийных служб;

разработать план ликвидации аварийных и опасных ситуаций;

обеспечить сторожей фонарями, средствами самозащиты;

обеспечить достаточную освещенность территории предприятия или объекта, где осуществляется охрана;

не допускать курение в неотведенных местах, самовольный выход за пределы территории объекта;

обеспечить оперативный контроль соблюдения сторожами трудовой и производственной дисциплины, требований инструкций по охране труда, особенно во время несения вечерних, ночных дежурств и в выходные дни.

В последнее время очень распространены несчастные случаи со смертельным исходом со сторожами из-за ухудшения их здоровья. Практика расследований таких несчастных случаев свидетельствует, что сторожами работают пожилые люди, которые в большинстве случаев имеют хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, состоят на учете в лечебных учреждениях, но одновременно которым не проводится медицинское освидетельствование с учетом вредных и опасных факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.