Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сотрудники НАПК и детективы НАБУ: стало известно, кто вышел в финал конкурса на главу НАПК

Среди тех, кто вошел в десятку финалистов в конкурсе на главу НАПК – экс-заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский, детективы НАБУ Александр Скомаров и Виктор Павлущик.

Рапорт сотрудника полиции не может служить однозначным доказательством виновности водителя в нарушении ПДД, - Верховный Суд

Суды исследовали видеозапись из нагрудной камеры патрульного полицейского, которая не содержала сведений об совершении административного правонарушения водителем.

Руководитель управления НАПК, экс-нардеп Андрей Тетерук объяснил, как купил земельные участки в Вышгородском районе по 76 тысяч грн в 2022 году, и почему они не отразились в декларации

По словам кандидата на председателя НАПК Андрея Тетерука, цены на землю в Хотяновке Вышгородского района значительно ниже, чем в других районах Киевской области, а в декларации участка не отразились «из-за технической проблемы».

Чтобы «дела Майдана» эффективно рассматривались в судах, необходимы изменения в процессуальное законодательство – Офис Генпрокурора

В Офисе генпрокурора считают, что суды должны определять приоритетность в рассмотрении дел.

Мобилизированный прокурор САП Сергей Степанян во время конкурса на главу НАПК отметил, что у него нет «машины времени», чтобы объяснить доходы матери в 90-х годах

Сергей Степанян отметил, что объективно трудно объяснить определенные доходы от предпринимательства семьи, приобретенные 20-30 лет назад.

  1. Общество

Какие требования к работе и охране труда сторожей: разъяснение

22:00, 20 февраля 2024
К работе сторожей и охранников следует привлекать совершеннолетних лиц, прошедших медицинское освидетельствование и не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья, прошли инструктажи, соответствующее обучение и проверку знаний по охране труда.
Какие требования к работе и охране труда сторожей: разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области разъяснило, какие требования к работе и охране труда сторожей.

Так, исполнение обязанностей и задач сторожа часто связано с травмоопасными рисками, особенно в осенне-зимний период. Именно в это время увеличивается количество несчастных случаев, иногда даже со смертельным исходом, с работниками, которые осуществляют охрану объектов. В основном это происходит во время вечерних и ночных дежурств и в выходные дни.

Основными причинами травмирования или гибели сторожей и охранников:

  • падение на территории предприятий при обходе и осмотре объектов;
  • нарушение ими трудовой и производственной дисциплины, требований по охране труда, что обусловлено употреблением спиртных напитков в рабочее время и на рабочем месте;
  • неосторожное обращение с огнем;
  • использование самодельных электрических устройств с открытой спиралью, наличие оголенных проводов, отсутствие замков на электрощитах, неисправность электророзеток и подключение светильников;
  • травмирование в результате противоправных действий других лиц;
  • ухудшение состояния здоровья.

Учитывая это, к работе сторожей и охранников следует привлекать совершеннолетних лиц, прошедших медицинское освидетельствование и не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья, прошли инструктажи, соответствующее обучение и проверку знаний по охране труда.

Для организации безопасной работы сторожей, недопущения травм работодателю следует создать безопасные условия труда, а именно:

  • провести соответствующие инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с учетом особенностей работы в зимний период;
  • провести обучение и проверку знаний по охране труда и безопасному выполнению работ, обучение действиям при обнаружении пожара, правилам пользования первичными средствами пожаротушения и способам тушения пожаров, действиям в других аварийных ситуациях, оказанию первой домедицинской помощи;
  • разработать и утвердить безопасные маршруты движения сторожей по территории предприятия;
  • пешеходные дорожки своевременно убирать от снега и льда, а также своевременно посыпать специальной смесью для предотвращения падения и травмирования работников при осмотре территории;
  • обеспечить работника зимней спецодеждой и спецобувью на нескользкой подошве;
  • организовать безопасное отопление служебного помещения сторожа, запретить использование самодельных электрических нагревательных приборов, обеспечить первичными средствами пожаротушения;
  • обеспечить служебное помещение сторожа стационарным телефоном и перечнем телефонных номеров руководителей предприятия и аварийных служб;
  • разработать план ликвидации аварийных и опасных ситуаций;
  • обеспечить сторожей фонарями, средствами самозащиты;
  • обеспечить достаточную освещенность территории предприятия или объекта, где осуществляется охрана;
  • не допускать курение в неотведенных местах, самовольный выход за пределы территории объекта;
  • обеспечить оперативный контроль соблюдения сторожами трудовой и производственной дисциплины, требований инструкций по охране труда, особенно во время несения вечерних, ночных дежурств и в выходные дни.

В последнее время очень распространены несчастные случаи со смертельным исходом со сторожами из-за ухудшения их здоровья. Практика расследований таких несчастных случаев свидетельствует, что сторожами работают пожилые люди, которые в большинстве случаев имеют хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, состоят на учете в лечебных учреждениях, но одновременно которым не проводится медицинское освидетельствование с учетом вредных и опасных факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Бойко
    Олександр Бойко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Володимир Яризько
    Володимир Яризько
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ганна Лебедєва
    Ганна Лебедєва
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду