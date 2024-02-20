Які вимоги до роботи та охорони праці сторожів: роз’яснення

Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області роз’яснило, які вимоги до роботи та охорони праці сторожів.
Так, виконання обов’язків та завдань сторожа часто пов’язані з травмонебезпечними ризиками, особливо в осінньо-зимовий період. Саме впродовж цієї пори збільшується кількість нещасних випадків, іноді навіть зі смертельним наслідком, із працівниками, які здійснюють охорону об’єктів. Здебільшого це відбувається під час вечірніх і нічних чергувань та у вихідні дні.
Основними причинами травмування або загибелі сторожів та охоронників є:
- падіння на території підприємств під час обходу та огляду об’єктів;
- порушення ними трудової та виробничої дисципліни, вимог з охорони праці, що обумовлено вживанням спиртних напоїв у робочий час і на робочому місці;
- необережне поводження з вогнем;
- використання саморобних електричних пристроїв з відкритою спіраллю, наявність оголених проводів, відсутність замків на електрощитах, несправність електророзеток та підключення світильників;
- травмування внаслідок протиправних дій інших осіб;
- погіршення стану здоров’я.
Враховуючи це, до роботи сторожів та охоронників слід залучати повнолітніх осіб, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров’я, пройшли інструктажі, відповідне навчання та перевірку знань з охорони праці.
Для організації безпечної роботи сторожів, недопущення травмувань роботодавцю слід створити безпечні умови праці, а саме:
- провести відповідні інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки з урахуванням особливостей роботи у зимовий період;
- провести навчання і перевірку знань з охорони праці і безпечного виконання робіт, навчання діям у разі виявлення пожежі, правилам користування первинними засобами пожежогасіння та способам гасіння пожеж, діям в інших аварійних ситуаціях, наданню першої домедичної допомоги;
- розробити і затвердити безпечні маршрути руху сторожів територією підприємства;
- пішохідні доріжки своєчасно прибирати від снігу та льоду, а також своєчасно посипати спеціальною сумішшю для запобігання падіння та травмування працівників під час огляду території;
- забезпечити працівника зимовим спецодягом та спецвзуттям на неслизькій підошві;
- організувати безпечне опалення службового приміщення сторожа, заборонити використання саморобних електричних нагрівальних приладів, забезпечити первинними засобами пожежогасіння;
- забезпечити службове приміщення сторожа стаціонарним телефоном та переліком номерів телефонів керівників підприємства та аварійних служб;
- розробити план ліквідації аварійних та небезпечних ситуацій;
- забезпечити сторожів ліхтарями, засобами самозахисту;
- забезпечити достатню освітленість території підприємства або об’єкта, на якому здійснюється охорона;
- не допускати куріння у невідведених місцях, самовільний вихід за межі території об’єкта;
- забезпечити оперативний контроль за дотриманням сторожами трудової та виробничої дисципліни, вимог інструкцій з охорони праці, особливо під час несення вечірніх, нічних чергувань та у вихідні дні.
Останнім часом дуже поширені нещасні випадки зі смертельним наслідком зі сторожами через погіршення стану їхнього здоров’я. Практика розслідувань таких нещасних випадків свідчить, що сторожами працюють літні люди, які в більшості випадків мають хронічні захворювання серцево-судинної системи, перебувають на обліку в лікувальних закладах, але одночасно яким не проводиться медичний огляд з урахуванням шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.
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