Які вимоги до роботи та охорони праці сторожів: роз’яснення

До роботи сторожів та охоронників слід залучати повнолітніх осіб, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров'я, пройшли інструктажі, відповідне навчання та перевірку знань з охорони праці.

Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області роз’яснило, які вимоги до роботи та охорони праці сторожів.

Так, виконання обов’язків та завдань сторожа часто пов’язані з травмонебезпечними ризиками, особливо в осінньо-зимовий період. Саме впродовж цієї пори збільшується кількість нещасних випадків, іноді навіть зі смертельним наслідком, із працівниками, які здійснюють охорону об’єктів. Здебільшого це відбувається під час вечірніх і нічних чергувань та у вихідні дні.

Основними причинами травмування або загибелі сторожів та охоронників є:

падіння на території підприємств під час обходу та огляду об’єктів;

порушення ними трудової та виробничої дисципліни, вимог з охорони праці, що обумовлено вживанням спиртних напоїв у робочий час і на робочому місці;

необережне поводження з вогнем;

використання саморобних електричних пристроїв з відкритою спіраллю, наявність оголених проводів, відсутність замків на електрощитах, несправність електророзеток та підключення світильників;

травмування внаслідок протиправних дій інших осіб;

погіршення стану здоров’я.

Враховуючи це, до роботи сторожів та охоронників слід залучати повнолітніх осіб, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров’я, пройшли інструктажі, відповідне навчання та перевірку знань з охорони праці.

Для організації безпечної роботи сторожів, недопущення травмувань роботодавцю слід створити безпечні умови праці, а саме:

провести відповідні інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки з урахуванням особливостей роботи у зимовий період;

провести навчання і перевірку знань з охорони праці і безпечного виконання робіт, навчання діям у разі виявлення пожежі, правилам користування первинними засобами пожежогасіння та способам гасіння пожеж, діям в інших аварійних ситуаціях, наданню першої домедичної допомоги;

розробити і затвердити безпечні маршрути руху сторожів територією підприємства;

пішохідні доріжки своєчасно прибирати від снігу та льоду, а також своєчасно посипати спеціальною сумішшю для запобігання падіння та травмування працівників під час огляду території;

забезпечити працівника зимовим спецодягом та спецвзуттям на неслизькій підошві;

організувати безпечне опалення службового приміщення сторожа, заборонити використання саморобних електричних нагрівальних приладів, забезпечити первинними засобами пожежогасіння;

забезпечити службове приміщення сторожа стаціонарним телефоном та переліком номерів телефонів керівників підприємства та аварійних служб;

розробити план ліквідації аварійних та небезпечних ситуацій;

забезпечити сторожів ліхтарями, засобами самозахисту;

забезпечити достатню освітленість території підприємства або об’єкта, на якому здійснюється охорона;

не допускати куріння у невідведених місцях, самовільний вихід за межі території об’єкта;

забезпечити оперативний контроль за дотриманням сторожами трудової та виробничої дисципліни, вимог інструкцій з охорони праці, особливо під час несення вечірніх, нічних чергувань та у вихідні дні.

Останнім часом дуже поширені нещасні випадки зі смертельним наслідком зі сторожами через погіршення стану їхнього здоров’я. Практика розслідувань таких нещасних випадків свідчить, що сторожами працюють літні люди, які в більшості випадків мають хронічні захворювання серцево-судинної системи, перебувають на обліку в лікувальних закладах, але одночасно яким не проводиться медичний огляд з урахуванням шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

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