Загроза шахрайства з виктористанням штучного інтелекту: Tinder посилює верифікацію користувачів

Тепер для верифікації потрібні будуть водійські права або паспорт і самостійно записане відео.

Популярний додаток для знайомств Tinder посилює правила верифікації у США, Великій Британії, Бразилії та Мексиці, побоюючись шахрайства через швидкий розвиток штучного інтелекту. Про це повідомляє Bloomberg.

Функцію вже тестують в Австралії та Новій Зеландії.

Тепер для верифікації потрібні будуть водійські права або паспорт і самостійно записане відео. В компанії пояснюють ці кроки безпеки збільшенням кількості випадків шахрайства з використанням штучного інтелекту та злочинів на побаченнях.

Перевірятимуть дату народження та відповідність особи на відеоселфі фотографіям у профілі та в посвідченні. Після того, як користувач відправить інформацію, то упродовж двох хвилин отримає схвалення. Якщо верифікація буде успішною, то у профілі зʼявиться синя галочка.

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