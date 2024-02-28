Біткоїн перетнув межу у $60 тисяч

Bitcoin вперше з листопада 2021 перевищив $60 000.

Біткоїн досягнув позначки у $60 тисяч вперше за два роки. Востаннє біткоїн торгувався вище $60 000 у листопаді 2021 року — незабаром після того, як досяг свого історичного максимуму.

Згідно з даними CoinMarketCap, криптовалюта зросла на понад 13% у тижневому графіку та на 37% за останній місяць. На цей час біткоїн торгується на рівні $60 250 — вперше з листопада 2021 року

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