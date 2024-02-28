Биткоин пересек границу в $60 тысяч

Bitcoin впервые с ноября 2021 года превысил $60 000.

Биткоин достиг отметки в $60 тысяч впервые за два года. Последний раз биткоин торговался выше $60 000 в ноябре 2021 года — вскоре после того, как достиг своего исторического максимума.

Согласно данным CoinMarketCap, криптовалюта выросла более чем на 13% в недельном графике и на 37% за последний месяц. В настоящее время биткоин торгуется на уровне $60 250 — впервые с ноября 2021 года.

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