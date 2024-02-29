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  1. У світі

У російському Сочі просто посеред дороги перекинувся «Панцир-С1», відео

17:51, 29 лютого 2024
Російський ЗРПК Панцир-С1 «приліг відпочити» посеред проїжджої частини.
У російському Сочі просто посеред дороги перекинувся «Панцир-С1», відео
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У російському Сочі зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" перекинувся просто посеред дороги.

Росзмі пишуть, що ДТП за участю військової техніки сталася біля мосту через річку Мамайка. Момент потрапив на відео, яке поширили у Телеграм-каналах. 

За попередніми даними, причиною інциденту стала надто висока швидкість. Установка "не вписалася" у поворот.

 

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