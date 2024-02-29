В российском Сочи прямо посреди дороги опрокинулся «Панцирь-С1», видео

Российский ЗРПК Панцирь-С1 «прилег отдохнуть» среди проезжей части.

В российском Сочи зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" перевернулся прямо посреди дороги.

РосСМИ пишут, что ДТП с участием военной техники произошло у моста через реку Мамайка. Момент попал на видео, которое опубликовали в Телеграм-каналах.

По предварительным данным, причиной инцидента стала слишком высокая скорость. Установка "не вписалась" в поворот.

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