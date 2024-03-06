Американські конгресмени висунули ультиматум власникам TikTok: або відмова від додатку, або тотальна заборона у США

Члени Палати представників представили закон, що вимагає відчуження ByteDance.

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В Конгрес США було внесено законопроєкт, який вимагає від китайської компанії ByteDance відмовитися від власності над соціальною мережею TikTok, щоб уникнути заборони цього відеододатку на території країни. Про це повідомляє CNBC.

Згідно з матеріалом, законодавці США презентували проєкт закону, який отримав назву "Закон про захист американців від застосунків, контрольованих іноземними противниками". У документі стверджується, що TikTok, який належить ByteDance, контролюється іноземним противником і становить загрозу національній безпеці США.

«Моє послання TikTok: порвіть із китайською комуністичною партією або втратьте доступ до своїх американських користувачів», - заявив голова спеціального комітету Палати представників з питань китайської компартії Майк Галлахер.

Якщо законопроєкт буде прийнятий, у ByteDance буде близько п'яти місяців на те, щоб відмовитися від власності над TikTok. У той час, веб-хостингові компанії та магазини застосунків, зокрема ті, що належать Apple і Google, будуть змушені припинити підтримку TikTok та інших застосунків, пов'язаних із ByteDance.

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