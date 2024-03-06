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  1. У світі

У Чорногорії суд вирішив не екстрадувати до США засновника Terraform Labs, обвинуваченого у криптошахрайстві

09:55, 6 березня 2024
Апеляційний суд Чорногорії скасував рішення про екстрадицію засновника Terraform Labs до США через процедурні порушення.
У Чорногорії суд вирішив не екстрадувати до США засновника Terraform Labs, обвинуваченого у криптошахрайстві
Джерело фото: bits.media
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Апеляційний суд Чорногорії скасував рішення про екстрадицію засновника компанії Terraform Labs До Квона до Сполучених Штатів через процедурні питання та невизначеність у тому, хто подав перший запит – США чи Південна Корея. Справу повернули на повторний розгляд без обмежень за строками.

У своїй заяві апеляційний суд повідомив, що Високий суд допустив "значні порушення положень кримінального судочинства".

У лютому 2024 року Верховний суд Чорногорії ухвалив рішення передати Квона владі США, відхиливши запит на екстрадицію до Південної Кореї.

Юрист, що представляє інтереси Квона, наголосив, що цей вердикт свідчить про незаконність рішення про екстрадицію. За його словами, цей прецедент допоможе довести недійсність інших постанов, які стосуються його клієнта.

Раніше стало відомо, що засновник Terraform Labs, ймовірно, пропустить початок слухань у США з приводу звинувачень в шахрайстві, пред'явлених Комісією з цінних паперів і бірж (SEC). Агентство також вимагає відсторонити від справи юристів компанії. У відповідь, Terraform Labs заявила про те, що SEC втручається у внутрішні справи фірми, спираючись на неправдиві твердження та помилкові юридичні інтерпретації.

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