З початку дії воєнного стану прикордонників намагалися підкупити 968 разів на загальну суму понад 10 млн гривень

Переважна більшість спроб підкупу була від чоловіків призовного віку.

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Від початку введення воєнного стану фахівцями було припинено 968 спроб надання неправомірної вигоди, загалом на суму, що перевищує 10 мільйонів гривень, повідомила Державна прикордонна служба України.

Більшість спроб підкупу правоохоронців намагались здійснити громадяни України – чоловіки призовного віку. Їхня мета полягала у уникненні мобілізації та спробі нелегального перетину кордону з метою виїзду за межі країни.

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