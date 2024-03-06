С начала действия военного положения пограничников пытались подкупить 968 раз на общую сумму более 10 млн гривен

Подавляющее большинство попыток подкупа было от мужчин призывного возраста.

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С начала введения военного положения специалистами было прекращено 968 попыток предоставления неправомерной выгоды, всего на сумму, превышающую 10 миллионов гривен, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Большинство попыток подкупа правоохранителей пытались осуществить граждане Украины - мужчины призывного возраста. Их цель заключалась в избежании мобилизации и попытке нелегального пересечения границы с целью выезда за пределы страны.

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