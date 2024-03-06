В Черногории суд решил не экстрадировать в США основателя Terraform Labs, обвиняемого в криптомошенничестве

Апелляционный суд Черногории отменил решение об экстрадиции основателя Terraform Labs в США из-за процедурных нарушений.

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Апелляционный суд Черногории отменил решение об экстрадиции основателя компании Terraform Labs До Квона в Соединенные Штаты из-за процедурных вопросов и неопределенности в том, кто подал первый запрос - США или Южная Корея. Дело вернули на повторное рассмотрение без ограничений по срокам.

В своем заявлении апелляционный суд сообщил, что Высокий суд допустил "значительные нарушения положений уголовного судопроизводства".

В феврале 2024 года Верховный суд Черногории принял решение передать Квона властям США, отклонив запрос на экстрадицию в Южную Корею.

Юрист, представляющий интересы Квона, подчеркнул, что этот вердикт свидетельствует о незаконности решения об экстрадиции. По его словам, этот прецедент поможет доказать недействительность других постановлений, касающихся его клиента.

Ранее стало известно, что основатель Terraform Labs, вероятно, пропустит начало слушаний в США по поводу обвинений в мошенничестве, предъявленных Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Агентство также требует отстранить от дела юристов компании. В ответ, Terraform Labs заявила о том, что SEC вмешивается во внутренние дела фирмы, опираясь на ложные утверждения и ложные юридические интерпретации.

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