Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин будет бороться с проблемой непривлечения чиновников-коррупционеров к дисциплинарной ответственности

Закон о предотвращении коррупции четко определяет, что должностные лица, привлеченные к уголовной или административной ответственности за коррупционное правонарушение, привлекаются и к дисциплинарной ответственности, но дисциплинарные производства открываются не более чем в 7-10% случаев совершения таких правонарушений.

Законодатели США представили в Конгрессе законопроект о запрете TikTok

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о запрете использования TikTok на устройствах федеральных служащих, но впоследствии сам завел себе официальный аккаунт в TikTok.

Европейский суд по правам человека указал, что требование к Telegram расшифровать чаты пользователей нарушает Конвенцию

ЕСПЧ указал, что требование к Telegram расшифровать чаты нарушает саму суть права на уважение частной жизни и, следовательно, нарушает статью 8 Конвенции.

Белый дом планировал посадить Елену Зеленскую возле Навальной во время выступления Джо Байдена для создания мощного фона, но она отклонила приглашение, - WP

Образ обеих женщин, каждая из которых является символом сопротивления путину, стал бы мощным фоном выступления президента Байдена на совместной сессии Конгресса, отмечает The Washington Post.

Кабмин утвердил новую редакцию порядка назначения органов сертификации авто

Правительство утвердило в новой редакции Порядок назначения, отказа в назначении и аннулировании назначения органа по сертификации для индивидуального утверждения колесных транспортных средств.

  1. В мире

Американские конгрессмены выдвинули ультиматум владельцам TikTok: либо отказ от приложения, либо тотальный запрет в США

11:10, 6 марта 2024
Члены Палаты представителей представили закон, требующий отчуждения ByteDance.
Американские конгрессмены выдвинули ультиматум владельцам TikTok: либо отказ от приложения, либо тотальный запрет в США
Источник фото: politico
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Конгресс США был внесен законопроект, который требует от китайской компании ByteDance отказаться от собственности над социальной сетью TikTok, чтобы избежать запрета этого видеоприложения на территории страны. Об этом сообщает CNBC.

Согласно материалу, законодатели США представили проект закона, который получил название "Закон о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками". В документе утверждается, что TikTok, который принадлежит ByteDance, контролируется иностранным противником и представляет угрозу национальной безопасности США.

"Мое послание TikTok: порвите с китайской коммунистической партией или потеряйте доступ к своим американским пользователям", - заявил председатель специального комитета Палаты представителей по вопросам китайской компартии Майк Галлахер.

Если законопроект будет принят, у ByteDance будет около пяти месяцев на то, чтобы отказаться от собственности над TikTok. В то время, веб-хостинговые компании и магазины приложений, в том числе принадлежащие Apple и Google, будут вынуждены прекратить поддержку TikTok и других приложений, связанных с ByteDance.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду