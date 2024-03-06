Американские конгрессмены выдвинули ультиматум владельцам TikTok: либо отказ от приложения, либо тотальный запрет в США

Члены Палаты представителей представили закон, требующий отчуждения ByteDance.

Источник фото: politico

В Конгресс США был внесен законопроект, который требует от китайской компании ByteDance отказаться от собственности над социальной сетью TikTok, чтобы избежать запрета этого видеоприложения на территории страны. Об этом сообщает CNBC.

Согласно материалу, законодатели США представили проект закона, который получил название "Закон о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками". В документе утверждается, что TikTok, который принадлежит ByteDance, контролируется иностранным противником и представляет угрозу национальной безопасности США.

"Мое послание TikTok: порвите с китайской коммунистической партией или потеряйте доступ к своим американским пользователям", - заявил председатель специального комитета Палаты представителей по вопросам китайской компартии Майк Галлахер.

Если законопроект будет принят, у ByteDance будет около пяти месяцев на то, чтобы отказаться от собственности над TikTok. В то время, веб-хостинговые компании и магазины приложений, в том числе принадлежащие Apple и Google, будут вынуждены прекратить поддержку TikTok и других приложений, связанных с ByteDance.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.