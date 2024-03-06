У Канаді блискавка вдарила в пасажирський Boeing із пасажирами на борту: момент потрапив на відео

Трагедії вдалося уникнути завдяки спеціальній системі придушення блискавок, яка встановлена на лайнері.

У пасажирський Boeing, який злетів із міжнародного аеропорту Ванкувера, влучила блискавка. На борту було 550 пасажирів. Відео вдалося зняти одному з місцевих студентів, пише Global News.

Літак вилетів із міжнародного аеропорту Ванкувера і прямував до Лондона. Після потрапляння блискавки він продовжив рухатися у запланованому напрямку і успішно здійснив посадку у столиці Великої Британії.

За словами одного із пілотів, трагедії вдалося уникнути завдяки спеціальній системі придушення блискавок, яка встановлена на лайнері.

Наразі літак пройшов перевірку і готовий до відновлення польотів.

Національна метеорологічна служба додає, що пасажирські літаки зазнають ударів блискавок у середньому один-два рази на рік. Однак удар блискавки рідко вдається зафіксувати на камеру.

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