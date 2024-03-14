Навколоземний політ Starship компанії SpaceX Маска завершився аварією в океані

SpaceX вперше запустила у космос Starship, який при посадці приземлився в Індійський океан.

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Компанія Ілона Маска SpaceX вперше запустила у космос свій космічний корабель Starship з метою здійснення навколоземного польоту, але він упав в Індійський океан під час посадки. Про це повідомляє CNN.

Речник NASA з управління польотами в Космічному центрі Джонсона Ден Хуот повідомив, що Starship припинив передавати дані. Пізніше SpaceX підтвердила, що корабель повертається в атмосферу Землі, проте інженер компанії Кейт Тайс зауважила, що існує ймовірність, що система не зможе долетіти до запланованого місця посадки в Індійському океані.

Зв'язок з кораблем був втрачено після його входу в атмосферу, і згодом стало відомо, що Starship втрачено. «Ми робимо дзвінок зараз, коли ми втратили (корабель). Сьогодні не було припливу, але знову ж таки просто неймовірно бачити, наскільки ми просунулися цього разу», - заявив Хуот.

Також відзначено, що одночасно корабель втратив зв'язок із системами Starlink, інтернет-сервісом SpaceX, і системою відстеження та передачі даних (TDRSS) від супутників.

Метою такого експерименту є дослідження та збір інформації про космічний корабель під час польотів, щоб інженери могли використовувати ці дані для поліпшення Starship для майбутніх місій.

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