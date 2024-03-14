Околоземный полет Starship компании SpaceX Маска завершился аварией в океане

SpaceX впервые запустила в космос Starship, который при посадке приземлился в Индийский океан.

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Компания Илона Маска SpaceX впервые запустила в космос свой космический корабль Starship с целью совершения околоземного полета, но он упал в Индийский океан во время посадки. Об этом сообщает CNN.

Представитель NASA по управлению полетами в Космическом центре Джонсона Дэн Хуот сообщил, что Starship прекратил передавать данные. Позже SpaceX подтвердила, что корабль возвращается в атмосферу Земли, однако инженер компании Кейт Тайс отметила, что существует вероятность, что система не сможет долететь до запланированного места посадки в Индийском океане.

Связь с кораблем была потеряна после его входа в атмосферу, и впоследствии стало известно, что Starship потерян. "Мы делаем звонок сейчас, когда мы потеряли (корабль). Сегодня не было прилива, но опять же просто невероятно видеть, насколько мы продвинулись на этот раз", - заявил Хуот.

Также отмечено, что одновременно корабль потерял связь с системами Starlink, интернет-сервисом SpaceX, и системой отслеживания и передачи данных (TDRSS) от спутников.

Целью такого эксперимента является исследование и сбор информации о космическом корабле во время полетов, чтобы инженеры могли использовать эти данные для улучшения Starship для будущих миссий.

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