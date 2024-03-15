Получала зарплату, находясь за границей: на Львовщине будут судить медсестру

Женщина в течение нескольких месяцев регулярно получала заработную плату по основному месту работы и по месту работы по совместительству, хотя на самом деле в это время находилась за границей.

Во Львовской области будут судить медсестру Центра первичной медико-санитарной помощи одного из сельских советов, которая получила зарплату, находясь за границей. Таким образом государству был нанесен ущерб на сумму более 19 тысяч гривен. Об этом сообщила полиция Львовской области.

Как установили правоохранители, в 2019 году женщина в течение нескольких месяцев регулярно получала заработную плату по основному месту работы и по месту работы по совместительству, хотя на самом деле в это время находилась за пределами Украины – за границей.

Таким образом государству был нанесен ущерб на сумму более 19 тысяч гривен.

Досудебное расследование по уголовному производству, открытому по ч.1 ст.190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

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