Отримувала зарплату, перебуваючи за кордоном: на Львівщині судитимуть медсестру

Жінка протягом кількох місяців регулярно отримувала заробітну платню за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом, хоча насправді у цей час перебувала за кордоном.

Фото: поліція

На Львівщині судитимуть медсестру Центру первинної медико-санітарної допомоги однієї з сільських рад, яка отримала зарплату, перебуваючи за кордоном. Таким чином державі було завдано збитків на суму більше 19 тисяч гривень. Про це повідомила поліція Львівщини.

Як встановили правоохоронці, у 2019 році жінка протягом кількох місяців регулярно отримувала заробітну платню за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом, хоча насправді у цей час перебувала поза межами України – за кордоном.

Таким чином державі було завдано збитків на суму більше 19 тисяч гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

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