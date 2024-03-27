Instagram та Threads обмежать політичний контент

Meta випустила нову функцію для обмеження політичного контенту в Instagram та Threads.

Джерело фото: Search Engine Journal

Meta Platforms, компанія-власник Facebook та Instagram, представила нову функцію, яка дозволяє користувачам обмежувати політичний контент у своїх стрічках Instagram та Threads. Про це повідомляє The Verge.

Згідно з інформацією, функція доступна в налаштуваннях облікового запису під назвою "Налаштування вмісту" в Instagram. За замовчуванням вона включена у режимі "Обмежити політичний вміст від людей, на яких ви не стежите". Ці самі налаштування також застосовуються до Threads, оскільки вона використовує систему облікових записів Instagram.

Користувачі, які скористаються цією функцією, побачать менше політичних тем у своїх стрічках та рекомендованому контенті. Проте це не означає повне відсутність політичного контенту, оскільки він все ще буде відображатися від акаунтів, на які користувачі підписані.

У Meta пояснили, що цей крок зроблено з метою забезпечення "позитивного досвіду" для усіх користувачів та уникнення рекомендацій політичного контенту у період кризових ситуацій.

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