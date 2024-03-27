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Instagram и Threads ограничат политический

13:04, 27 марта 2024
Meta выпустила новую функцию для ограничения политического контента в Instagram и Threads.
Instagram и Threads ограничат политический
Источник фото: Search Engine Journal
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Meta Platforms, компания-владелец Facebook и Instagram, представила новую функцию, которая позволяет пользователям ограничивать политический контент в своих лентах Instagram и Threads. Об этом сообщает The Verge.

Согласно информации, функция доступна в настройках учетной записи под названием "Настройки содержимого" в Instagram. По умолчанию она включена в режиме "Ограничить политический контент от людей, на которых вы не следите". Эти же настройки также применяются к Threads, поскольку она использует систему учетных записей Instagram.

Пользователи, которые воспользуются этой функцией, увидят меньше политических тем в своих лентах и рекомендованном контенте. Однако это не означает полное отсутствие политического контента, поскольку он все еще будет отображаться от аккаунтов, на которые пользователи подписаны.

В Meta объяснили, что этот шаг сделан с целью обеспечения "положительного опыта" для всех пользователей и избежания рекомендаций политического контента в период кризисных ситуаций.

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