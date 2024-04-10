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Міністерство сільського господарства Польщі видалило список імпортерів з України

14:13, 10 квітня 2024
Уряд Польщі видалив з сайту перелік компаній, що імпортували зерно з України через негативні наслідки для компаній.
Міністерство сільського господарства Польщі видалило список імпортерів з України
Джерело фото: uworld.news
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Міністерство сільського господарства Польщі прийняло рішення приховати з сайту перелік компаній, що імпортували зерно з України, пояснивши це негативними наслідками для підприємств. Про це йдеться у заяві пресслужби міністерства, пише «Європейська правда».

В оголошенні міністерство зазначило, що протягом кількох місяців на їхньому сайті було опубліковано перелік компаній, що імпортували зерно з України. Проте такий крок викликав значні негативні наслідки для багатьох компаній.

«Цей список, оскільки сприймався громадськістю як перелік компаній, що імпортували так зване технічне зерно, спричинив значні негативні наслідки для багатьох компаній», - зазначили у міністерстві.

Протягом цього часу відомство отримало безліч скарг, вимог та загроз позовами від зазначених у списку компаній.

«Я не можу повернути час назад і змінити рішення моєї попередниці Анни Гембіцької, яка, оприлюднивши список, не передбачила можливих негативних наслідків такого рішення… Тож я вирішив прибрати список із сайту Міністерства агрополітики і розвитку сільських громад. Водночас хочу вибачитися перед підприємствами у переліку, які зазнали будь-якої шкоди та неприємностей внаслідок такого рішення», - прокоментував міністр Чеслав Сєкєрський.

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