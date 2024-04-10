Министерство сельского хозяйства Польши удалило список импортеров из Украины

Правительство Польши удалило с сайта перечень компаний, импортировавших зерно из Украины из-за негативных последствий для компаний.

Источник фото: uworld.news

Министерство сельского хозяйства Польши приняло решение скрыть с сайта перечень компаний, импортировавших зерно из Украины, объяснив это негативными последствиями для предприятий. Об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства, пишет "Европейская правда".

В объявлении министерство отметило, что в течение нескольких месяцев на их сайте был опубликован перечень компаний, импортировавших зерно из Украины. Однако такой шаг вызвал значительные негативные последствия для многих компаний.

"Этот список, поскольку воспринимался общественностью как перечень компаний, импортировавших так называемое техническое зерно, вызвал значительные негативные последствия для многих компаний", - отметили в министерстве.

В течение этого времени ведомство получило множество жалоб, требований и угроз исками от указанных в списке компаний.

"Я не могу повернуть время вспять и изменить решение моей предшественницы Анны Гембицкой, которая, обнародовав список, не предусмотрела возможных негативных последствий такого решения... Поэтому я решил убрать список с сайта Министерства агрополитики и развития сельских общин. В то же время хочу извиниться перед предприятиями в перечне, которые понесли какой-либо ущерб и неприятности в результате такого решения", - прокомментировал министр Чеслав Секерский.

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