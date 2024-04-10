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Во Львовской области злоумышленники, среди которых военный, правоохранитель и сын судьи разработали схему наживы на желающих выехать за границу, — ГБР

12:06, 10 апреля 2024
Фигуранты обещали мужчинам за деньги помочь в незаконном пересечении границы, а затем требовали с них 20 тысяч долларов за избежание ответственности за фальшивые справки.
Во Львовской области злоумышленники, среди которых военный, правоохранитель и сын судьи разработали схему наживы на желающих выехать за границу, — ГБР
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На Львовщине разоблачена организованная группа, которая обворовала мужчин, которые хотели незаконно пересечь границу. Среди организаторов – двое местных жителей, которые привлекли к делу правоохранителя, военнослужащего и сына судьи из соседней области. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что в конце декабря к ним обратились двое желающих попасть в Европу.

Фигуранты пообещали «клиентам» внести их, как волонтеров, в систему «Путь», что позволит законно пересечь границу. Стоимость этой услуги они оценили в 15 тысяч долларов. «На самом деле злоумышленники подделали эти документы. Также, зная, что «клиенты» планируют перевезти через границу большие суммы наличных, они решили нажиться на них еще раз», — отметили в ГБР.

Так, 28 марта во время встречи во Львове мужчинам дали поддельные справки о якобы включении их в систему «Шлях» и приказали садиться в машину, которая довезет их до границы.

Водитель, который не был знаком с планами злоумышленников, должен был довезти мужчин до определенного места в одном из сел Яворивского района. Там их уже ждали другие сообщники, переодетые в форму работников территориального центра комплектования и социальной поддержки.

«Проверив документы, мужчинам сообщили, что их справки подделаны. Злоумышленники пригрозили, что вызовут следственно-оперативную группу, которая доставит их в военкомат, откуда отправят в зону боевых действий. Фальшивые работники ТЦК сообщили, что мужчины смогут избежать проблем с законом, если заплатят 20 тысяч долларов», — рассказали в Бюро.

После получения денег фигурантов задержали правоохранители.

Пяти лицам уже сообщено о подозрении в организации вымогательства, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 3 ст. 27 – ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Двум организаторам также доложено о подозрении в мошенничестве (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

По ходатайству ГБР суд избрал меры предосторожности всем фигурантам – содержания под стражей с возможностью внесения залога. Размер залога для двух организаторов суд определил в сумме 1,5 и 1,3 млн. гривен, для остальных фигурантов – около 500 тысяч гривен.

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