В Крыму уничтожен российский вертолет

Вертолет ВМС рф Ка-27 взорвался в воздухе над Крымом.

Источник фото: Facebook / Плетенчук Дмитрий

Во временно оккупированном Крыму уничтожен многофункциональный корабельный вертолет российских Военно-морских сил типа Ка-27. Об этом сообщил спикер Вооруженных Сил Украины, капитан первого ранга Дмитрий Плетенчук.

"Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел", - написал он, не раскрывая деталей об обстоятельствах происшествия.

По информации hromadske, Плетенчук отметил, что вертолет, по предварительным данным, взорвался в воздухе. Однако военные имеют ограниченную информацию о причинах этого инцидента.

Ка-27, известный также под обозначением НАТО "Хеликс", предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок. Этот вертолет может выполнять тактические задачи как самостоятельно, так и в составе группы, работая как с берегового аэродрома, так и с борта корабля.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, российские войска потеряли 325 вертолетов, 347 самолетов и 9070 беспилотных летательных аппаратов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.