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В Крыму уничтожен российский вертолет

12:24, 10 апреля 2024
Вертолет ВМС рф Ка-27 взорвался в воздухе над Крымом.
В Крыму уничтожен российский вертолет
Источник фото: Facebook / Плетенчук Дмитрий
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Во временно оккупированном Крыму уничтожен многофункциональный корабельный вертолет российских Военно-морских сил типа Ка-27. Об этом сообщил спикер Вооруженных Сил Украины, капитан первого ранга Дмитрий Плетенчук.

"Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел", - написал он, не раскрывая деталей об обстоятельствах происшествия.

По информации hromadske, Плетенчук отметил, что вертолет, по предварительным данным, взорвался в воздухе. Однако военные имеют ограниченную информацию о причинах этого инцидента.

Ка-27, известный также под обозначением НАТО "Хеликс", предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок. Этот вертолет может выполнять тактические задачи как самостоятельно, так и в составе группы, работая как с берегового аэродрома, так и с борта корабля.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, российские войска потеряли 325 вертолетов, 347 самолетов и 9070 беспилотных летательных аппаратов.

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