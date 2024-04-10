Королю Британии Чарльзу III вручили первые банкноты с его изображением: как выглядят купюры.

Это первый случай, когда Банк Англии изменил изображение монарха на банкноте.

Банк Англии вручил королю Чарльзу ІІІ первые банкноты с его изображением. Банкноты номиналом £10 войдут в обращение 5 июня. Об этом сообщает Букингемский дворец.

Банкноты Чарльзу III вручили глава Банка Англии Эндрю Бейли и главный кассир и исполнительный директор банковского отдела Сара Джон.

Это впервые, когда изображение монарха было изменено на банкноте. До этого королева Елизавета II была единственным британским монархом, чье изображение появилось на банкнотах Англии в 1960 году.

Ранее сообщалось, что в Посольстве Великобритании официально опровергли новость о смерти короля Чарльза ІІІ.

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