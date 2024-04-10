У Криму знищено російський гвинтокрил

Вертоліт ВМС рф Ка-27 вибухнув у повітрі над Кримом.

Джерело фото: Facebook / Плетенчук Дмитро

В тимчасово окупованому Криму знищено багатофункціональний корабельний вертоліт російських Військово-морських сил типу Ка-27. Про це повідомив речник Збройних Сил України, капітан першого рангу Дмитро Плетенчук.

«Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов», — написав він, не розкриваючи деталей про обставини події.

За інформацією hromadske, Плетенчук зазначив, що вертоліт, за попередніми даними, вибухнув у повітрі. Однак військові мають обмежену інформацію щодо причин цього інциденту.

Ка-27, відомий також під позначенням НАТО «Хелікс», призначений для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів. Цей гелікоптер може виконувати тактичні завдання як самостійно, так і у складі групи, працюючи як з берегового аеродрому, так і з борту корабля.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, російські війська втратили 325 вертольотів, 347 літаків та 9070 безпілотних літальних апаратів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.