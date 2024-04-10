На Львівщині зловмисники, серед яких військовий, правоохоронець і син судді розробили схему наживи на охочих виїхати за кордон, — ДБР

Фігуранти обіцяли чоловікам за гроші допомогти у незаконному перетині кордону, а потім вимагали з них 20 тисяч доларів за уникнення відповідальності за фальшиві довідки.

На Львівщині викрито організовану групу, яка обікрала чоловіків, що хотіли незаконно перетнути кордон. Серед організаторів - двоє місцевих мешканців, які залучили до справи правоохоронця, військовослужбовця та сина судді з сусідньої області. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що наприкінці грудня до них звернулися двоє охочих потрапити до Європи.

Фігуранти пообіцяли «клієнтам» внести їх, як волонтерів, до системи «Шлях», що дасть змогу законно перетнути кордон. Вартість цієї «послуги» вони оцінили у 15 тисяч доларів. «Насправді зловмисники підробили ці документи. Також, знаючи що «клієнти» планують перевезти через кордон великі суми готівки, вони вирішили нажитись на них ще раз», — зазначили в ДБР.

Так, 28 березня під час зустрічі у Львові чоловікам дали підроблені довідки про нібито включення їх до системи «Шлях» і наказали сідати в машину, яка довезе їх до кордону.

Водій, який не був обізнаний зі планами зловмисників, мав довезти чоловіків до визначеного місця в одному з сіл Яворівського району. Там їх вже чекали інші спільники, перевдягнуті у форму працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Перевіривши документи, чоловікам повідомили, що їхні довідки підроблені. Зловмисники пригрозили, що викличуть слідчо-оперативну групу, яка доставить їх до військкомату, звідки відправлять у зону бойових дій. Фальшиві «працівники ТЦК» повідомили, що чоловіки зможуть уникнути проблем із законом, якщо заплатять 20 тисяч доларів», — розповіли в Бюро.

Після отримання цих грошей фігурантів затримали правоохоронці.

П’ятьом особам вже повідомлено про підозру в організації вимагання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27 – ч. 4 ст. 189 КК України).

Двом організаторам також повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 5 ст. 190 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

За клопотанням ДБР суд обрав запобіжні заходи усім фігурантам – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Розмір застави для двох організаторів суд визначив у сумі 1,5 і 1,3 млн гривень, для решти фігурантів – близько 500 тисяч гривень.

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