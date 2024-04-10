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У Бранденбурзі депутати вимагають припинити поставки зброї в Україну

19:10, 10 квітня 2024
Понад 30 німецьких депутатів оприлюднили відкритий лист щодо припинення поставок зброї в Україну.
У Бранденбурзі депутати вимагають припинити поставки зброї в Україну
Джерело фото: ua.depositphotos.com
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Більш як 30 депутатів від округу Укермарк у Бранденбурзі, Німеччина, оприлюднили відкритий лист, в якому закликають Берлін припинити постачання зброї на Україну. Про це повідомляє видання Spiegel.

У листі політики звернулися до канцлера Німеччини Олафа Шольца та голови Бундестагу Бербеля Баса, закликавши їх «взяти на себе відповідальність за мирне врегулювання замість подальших поставок зброї».

Депутати висловили занепокоєність подальшою ескалацією війни та закликали Федеративну Республіку Німеччину зробити все можливе для ініціювання дипломатичних рішень з метою припинення конфлікту та сприяння мирному співіснуванню між націями.

У листі засуджується напад російської федерації на Україну «найрішучішим чином». Проте відсутні будь-які подробиці або згадки про дії російського диктатора володимира путіна, а також про воєнні злочини, які вчинили російські війська у містах Буча та Маріуполь.

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