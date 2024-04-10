Более 30 немецких депутатов обнародовали открытое письмо о прекращении поставок оружия в Украину.

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Более 30 депутатов от округа Укермарк в Бранденбурге, Германия, обнародовали открытое письмо, в котором призывают Берлин прекратить поставки оружия в Украину. Об этом сообщает издание Spiegel.

В письме политики обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу и председателю Бундестага Бербелю Басу, призвав их "взять на себя ответственность за мирное урегулирование вместо дальнейших поставок оружия".

Депутаты выразили обеспокоенность дальнейшей эскалацией войны и призвали Федеративную Республику Германию сделать все возможное для инициирования дипломатических решений с целью прекращения конфликта и содействия мирному сосуществованию между нациями.

В письме осуждается нападение российской федерации на Украину "самым решительным образом". Однако отсутствуют какие-либо подробности или упоминания о действиях российского диктатора владимира путина, а также о военных преступлениях, которые совершили российские войска в городах Буча и Мариуполь.

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