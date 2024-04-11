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Європарламент вимагає Patriot для України, через що заблокував фінансування Євроради

16:06, 11 квітня 2024
Європарламент вимагає надати Україні системи ППО Patriot.
Європарламент вимагає Patriot для України, через що заблокував фінансування Євроради
Джерело фото: ukrinform
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Європарламент заблокував рішення щодо фінансування Європейської Ради, вимагаючи надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомив колишній прем'єр-міністр Бельгії та євродепутат Гі Верхофстадт у своєму Twitter.

Під час виступу у Європейському парламенті депутат з фракції Renew виніс пропозицію прибрати з порядку денного питання щодо затвердження бюджету Європейської Ради до тих пір, поки країни ЄС не забезпечать Україну додатковими комплексами ППО Patriot. Він зауважив, що країни Євросоюзу мають більше ста таких систем, тоді як Україна потребує лише семи.

Ініціатива отримала підтримку 515 парламентарів, тоді як лише 62 виступили «проти».

«Парламент відмовляється виконувати бюджет Ради, поки Європейська рада не ухвалить рішення про підтримку України додатковими протиракетними комплексами Patriot», – написав Верхофстадт.

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