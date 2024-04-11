Европарламент требует Patriot для Украины, из-за чего заблокировал финансирование Евросовета

Европарламент требует предоставить Украине системы ПВО Patriot.

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Европарламент заблокировал решение по финансированию Европейского Совета, требуя предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил бывший премьер-министр Бельгии и евродепутат Ги Верхофстадт в своем Twitter.

Во время выступления в Европейском парламенте депутат из фракции Renew вынес предложение убрать с повестки дня вопрос об утверждении бюджета Европейского Совета до тех пор, пока страны ЕС не обеспечат Украину дополнительными комплексами ПВО Patriot. Он отметил, что страны Евросоюза имеют более ста таких систем, тогда как Украина нуждается только в семи.

Инициатива получила поддержку 515 парламентариев, тогда как лишь 62 выступили "против".

"Парламент отказывается выполнять бюджет Совета, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot", - написал Верхофстадт.

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