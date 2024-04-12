«Словами путіна не зупинити»: Борель очікує від ЄС «сміливих рішень» для України

Жозеп Боррель розраховує, що ЄС прискорить та розширить військову підтримку України.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що чекає на «сміливі рішення» для України від спільної зустрічі міністрів закордонних справ та оборони країни ЄС 22 квітня, зокрема, щодо розширення військової підтримки України. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter).

«Одними словами путіна не зупинити. Ми маємо надати більше військової підтримки. Сьогодні я написав міністрам закордонних справ та оборони ЄС перед засіданням Ради закордонних справ 22 квітня. Ми маємо прискорити та розширити військову підтримку України», - написав Боррель.

При цьому головний дипломат ЄС нагадав, що напередодні росія знову варварськи вдарила по українському населенню та критичній інфраструктурі.

Він додав, що ЄС має надати Україні системи протиповітряної оборони для перехоплення російських ракет, захисту міст та критичної інфраструктури.

«Україні потрібні ракетні батареї «земля-повітря». Ми багато робимо. 31 мільярд євро на військову допомогу Україні, і ми підтримуємо нашу оборонну промисловість для збільшення виробництва ракет та боєприпасів у Європі», – пообіцяв Боррель.

Водночас, він пообіцяв, що ЄС зробить ще більше для підтримки України.

«Фонд сприяння Україні сприятиме закупівлі, виготовленню та постачанню боєприпасів. Я чекаю на сміливі рішення на спільній зустрічі міністрів закордонних справ та оборони ЄС 22 квітня з Дмитром Кулебою та Рустемом Умєровим. ЄС підтримає Україну всіма силами», - додав голова дипломатії ЄС.

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