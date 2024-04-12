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Компанія Apple блокувала у браузері Safari доступ до Telegram

08:15, 12 квітня 2024
Блокування домену t.me у Safari тривало кілька годин.
Компанія Apple блокувала у браузері Safari доступ до Telegram
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Увечері 11 квітня браузер Safari, розроблений корпорацією Apple і що входить до складу macOS і iOS, блокував доступ до сторінок, що ведуть в Telegram — це посилання з доменом t.me.

При відкритті посилання https://t.me у браузері з’являвся червоний екран із попередженням про шахрайський сайт.

Ймовірно, Apple не сама ухвалила таке рішення, а всю роботу виконали алгоритми. Через деякий час домен t.me був розбанений.

З чим була пов'язана проблема, поки що невідомо.

Apple та Telegram офіційно не коментували ситуацію.

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