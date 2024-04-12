Компания Apple блокировала в браузере Safari доступ к Telegram

Блокировка домена t.me в Safari длилась несколько часов.

Вечером 11 апреля браузер Safari, разработанный корпорацией Apple и входящий в состав macOS и iOS, блокировал доступ к страницам, ведущим в Telegram — это все ссылки c доменом t.me.

При открытии ссылки https://t.me в браузере всплывало красный экран с предупреждением о мошенническом сайте.

Вероятно, Apple не сама приняла такое решение, а всю работу выполнили алгоритмы. Через некоторое время домен t.me был разбанен.

С чем была связана проблема, пока неизвестно.

Apple и Telegram официально не комментировали ситуацию.

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