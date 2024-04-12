«Словами путина не остановить»: Боррель ожидает от ЕС «смелых решений» для Украины

Жозеп Боррель рассчитывает, что ЕС ускорит и расширит военную поддержку Украины.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ждет «смелых решений» для Украины от совместной встречи министров иностранных дел и обороны страны ЕС 22 апреля, в частности, относительно расширения военной поддержки Украины. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (Twitter).

«Одними словами путина не остановить. Мы должны оказать больше военной поддержки. Сегодня я написал министрам иностранных дел и обороны ЕС перед заседанием Совета иностранных дел 22 апреля. Мы должны ускорить и расширить военную поддержку Украины», - написал Боррель.

При этом главный дипломат ЕС напомнил, что накануне россия снова варварски ударила по украинскому населению и критической инфраструктуре.

Он добавил, что ЕС должен предоставить Украине системы противовоздушной обороны для перехвата российских ракет, защиты городов и критической инфраструктуры.

«Украине нужны ракетные батареи «земля-воздух». Мы много делаем. 31 миллиард евро на военную помощь Украине, и мы поддерживаем нашу оборонную промышленность для увеличения производства ракет и боеприпасов в Европе», – пообещал Боррель.

В то же время он пообещал, что ЕС сделает еще больше для поддержки Украины.

«Фонд содействия Украине будет способствовать закупке, изготовлению и поставке боеприпасов. Я ожидаю смелых решений на совместной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 22 апреля с Дмитрием Кулебой и Рустемом Умеровым. ЕС поддержит Украину всеми силами», - добавил глава дипломатии ЕС.

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