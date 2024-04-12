У москві підірвали авто експрацівника СБУ Василя Прозорова, фото та відео

Зрадника Прозорова госпіталізували до лікарні.

У москві підірвали машину колишнього співробітника СБУ Василя Прозорова, повідомляють росЗМІ.

Автомобіль Toyota Land Cruiser Prado вибухнув на півночі москви. Зазначається, що вибух стався після того, як Прозоров завів двигун. Його госпіталізували із травмами ніг.

Зазначимо, що Прозоров працював у СБУ на посаді старшого консультанта-експерта. Від 2014 року він співпрацював із російськими спецслужбами, передаючи інформацію про хід АТО на сході України.

Кілька років тому він втік до рф. Там 2019 року Прозоров дав прес-конференцію і розповів, що від квітня 2014 року допомагав спецслужбам рф.

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