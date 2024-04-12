В москве подорвали авто экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, фото и видео

Предателя Прозорова госпитализировали в больницу.

В москве взорвали машину бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, сообщают росСМИ.

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался на севере москвы. Отмечается, что взрыв произошел после того, как Прозоров завел двигатель. Его госпитализировали с травмами ног.

Отметим, что Прозоров работал в СБУ в должности старшего консультанта-эксперта. С 2014 года он сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая информацию о ходе АТО на востоке Украины.

Несколько лет назад он сбежал в рф. Там в 2019 году Прозоров дал пресс-конференцию и рассказал, что с апреля 2014 помогал спецслужбам рф.

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