Иностранец пытался подкупить пограничников, чтобы въехать в Украину: детали

Азербайджанец предложил пограничникам 15000 грн взятки.

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что в Винницкой области азербайджанец пытался въехать в Украину за взятку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что во время пограничного контроля в пункте пропуска «Могилев-Подольский» на гражданина Азербайджана сработала одна из баз данных.

Как выяснилось, мужчине запрещен въезд в Украину сроком на три года. Во время предыдущего посещения страны иностранец нарушил правила пребывания и почти 8 лет проживал в Украине без разрешения.

42-летний мужчина попытался подкупить пограничников, чтобы попасть в Украину. Он предложил 15 000 грн взятки.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» охранники границы направили сообщение в полицию.

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