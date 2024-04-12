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Іноземець намагався підкупити прикордонників, щоб в’їхати в Україну: деталі

22:36, 12 квітня 2024
Азербайджанець запропонував прикордонникам 15 000 грн хабаря.
Іноземець намагався підкупити прикордонників, щоб в’їхати в Україну: деталі
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Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що на Вінниччині азербайджанець намагався в’їхати в Україну за хабар. Про це поінформували у пресслужбі відомства.

Зазначається, що під час прикордонного контролю в пункті пропуску «Могилів-Подільський» на громадянина Азербайджану спрацювала одна з баз даних.

Як з’ясувалося, чоловіку заборонено в’їзд в Україну строком на три роки. Під час попереднього відвідування країни іноземець порушив правила перебування та майже 8 років проживав в Україні без відповідного дозволу.

42-річний чоловік спробував підкупити прикордонників, щоб потрапити в Україну. Він запропонував 15 000 грн хабаря.

За ознаками злочину, передбаченого ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» охоронці кордону направили повідомлення до поліції.

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