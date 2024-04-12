Іноземець намагався підкупити прикордонників, щоб в’їхати в Україну: деталі

Азербайджанець запропонував прикордонникам 15 000 грн хабаря.

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що на Вінниччині азербайджанець намагався в’їхати в Україну за хабар. Про це поінформували у пресслужбі відомства.

Зазначається, що під час прикордонного контролю в пункті пропуску «Могилів-Подільський» на громадянина Азербайджану спрацювала одна з баз даних.

Як з’ясувалося, чоловіку заборонено в’їзд в Україну строком на три роки. Під час попереднього відвідування країни іноземець порушив правила перебування та майже 8 років проживав в Україні без відповідного дозволу.

42-річний чоловік спробував підкупити прикордонників, щоб потрапити в Україну. Він запропонував 15 000 грн хабаря.

За ознаками злочину, передбаченого ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» охоронці кордону направили повідомлення до поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.